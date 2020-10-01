Появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью

В ДТП погибли женщина и 13-летний ребенок — пассажиры «десятки».

Появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью. ДТП произошло 1 октября около 11:00 в Листвянке.

По предварительной информации, водитель «десятки» проехал в технологический разрыв отбойника, чтобы развернуться. В этот момент в ВАЗ врезался Volvo, двигавшийся по своей полосе.

Напомним, в ДТП погибли женщина и 13-летний ребенок — пассажиры «десятки». Еще трое получили травмы. Позже появились подробности аварии.