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После банкротства «Капитала инвеста» обманутые рязанцы могут остаться без денег
Напомним, рязанский офис «Капитал Инвеста» закрылся в декабре 2018 года.

Липецкая микрофинансовая организация, у которой были филиалы в Рязани и Туле, пытается пройти процедуру банкротства для того, чтобы избежать возмещения вкладов пайщикам, передает «Lipetsknews.ru»

«Люди рискуют не вернуть свои деньги», — говорится в сообщении.

Известно, что банкротство кооператива инициировал Центробанк по обращению четырех граждан, которые вложили свои средства в КПК «Капитал Инвест» на сумму почти 2,5 млн рублей. Однако деньги пайщикам возвращены не были.

Сейчас в реестре требований кредиторов более 200 пайщиков. Общая сумма требований пока не уточняется.

Полиция разыскивает руководителя потребительского кооператива, которого подозревают в хищении денег пайщиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.

Напомним, рязанский офис «Капитал Инвеста» закрылся в декабре 2018 года. Люди остались без своих вкладов, на их звонки перестали отвечать.