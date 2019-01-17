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13:12, 17 января 2019 2 263
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Сотрудники «Капитал инвеста» украли у рязанцев более 50 миллионов

Сотрудники «Капитал инвеста» украли у рязанцев более 50 миллионов

Сотрудники микрофинансовой организации «Капитал инвест» украли у рязанцев более 50 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали 140 человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудили после многочисленных заявлений потерпевших.

Установлено, что к хищениям причастен представитель правления — 43-летний житель Липецка. Сейчас выясняются личности всех участников преступлений.

Пострадавших от действий сотрудников кооператива попросили обращаться по телефонам: 28-29-01, 44-39-30 (дежурная часть ОМВД по Советскому району), 27-08-60 (дежурная часть УМВД по Рязанской области), 44-46-08 (следственное управление УМВД по Рязанской области).

Напомним, организация закрылась в конце декабря.


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