Сотрудники «Капитал инвеста» украли у рязанцев более 50 миллионов

Сотрудники микрофинансовой организации «Капитал инвест» украли у рязанцев более 50 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали 140 человек, сообщила
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
Установлено, что к хищениям причастен представитель правления — 43-летний житель Липецка. Сейчас выясняются личности всех участников преступлений.
Пострадавших от действий сотрудников кооператива попросили обращаться по телефонам: 28-29-01, 44-39-30 (дежурная часть ОМВД по Советскому району), 27-08-60 (дежурная часть УМВД по Рязанской области), 44-46-08 (следственное управление УМВД по Рязанской области).
Напомним, организация