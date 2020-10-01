Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

Экс-адвокат отметил, что один из нападавших выронил документы.

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева облили фекалиями в центре Москвы. Неизвестные напали на него у входа в здание на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью, передает РИА Новости.

По словам Пашаева, покушение было совершено «с криком, что за вчерашнее мое высказывание».

Экс-адвокат отметил, что один из нападавших выронил документы. Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и назвать личность заказчика.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова, защитником которого был юрист.