Ефремов написал в СИЗО покаянное письмо

Актер принес извинения семье погибшего рязанца Сергея Захарова

Михаил Ефремов написал в СИЗО покаянное письмо. Фотографию письма опубликовал телеканал РЕН ТВ .

Актер признал вину в ДТП, принес извинения семье погибшего рязанца Сергея Захарова и попросил смягчить ему приговор. Свою позицию во время судебного процесса Ефремов объяснил давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По словам артиста, юрист убеждал его в отсутствии доказательств вины.

Напомним, актера признали виновным в смертельным ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и на три года лишили водительских «прав».

Актер лично обжаловал свой приговор.