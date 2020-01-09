Рязанка пожаловалась на маршрутчика, отобравшего у нее карту

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Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
По ее словам, случай произошел в маршрутке №73.
«Вчера ехала в маршрутке 73. Госномер 051. Водитель, нерусской национальности, взял льготную карту, бросил в грязный стакан со словами: „Отдам, когда проезд оплатишь“», — рассказала автор сообщения.
Она добавила, что водитель вернул карту, когда получил деньги. Женщина также возмутилась тем, что на маршруте перестали принимать льготные карты.
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