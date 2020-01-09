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11:26, 9 января 2020 196
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Рязанка пожаловалась на маршрутчика, отобравшего у нее карту

Рязанка пожаловалась на маршрутчика, отобравшего у нее карту

Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По ее словам, случай произошел в маршрутке №73.

«Вчера ехала в маршрутке 73. Госномер 051. Водитель, нерусской национальности, взял льготную карту, бросил в грязный стакан со словами: „Отдам, когда проезд оплатишь“», — рассказала автор сообщения.

Она добавила, что водитель вернул карту, когда получил деньги. Женщина также возмутилась тем, что на маршруте перестали принимать льготные карты.

Ранее появился список рязанских маршруток, где сохранились льготы на проезд. Отметим, что рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной.

Напомним, в прошлом месяце рязанцы неоднократно жаловались на хамство маршрутчиков.


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