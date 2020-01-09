На строительство окнодиспансера в Рязани выделили почти пять миллиардов из федерального бюджета

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Правительство выделило из федерального бюджета 4,7 миллиарда рублей на строительство в Рязани онкодиспансера. Соответствующее
В конце декабря правительство утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2020—2022 годах из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов. На строительство главного лечебного корпуса областного клинического онкодиспансера в Рязани на 2020 год выделили 613,7 млн рублей, на 2021 — 1,3 млрд рублей и на 2022 — 2, 9 млрд рублей.
В новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 250 коек. Площадь корпуса составит 38,77 тысяч кв м. Срок ввода в эксплуатацию — 2022 год.
Отмечается, в 2020 году на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения предусмотрено 35,50 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей. Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов в 46 российских субъектах, впервые софинансируемых из федерального бюджета.
Напомним, о будущем строительстве хирургического корпуса онкологического диспансера
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