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На строительство нового онкодиспансера в Рязани потратят 5,7 млрд рублей, сообщил сайт регионального правительства.
В четверг, 6 июня во время Петербургского международного экономического форума Николай Любимов обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой содействия в строительстве. Власти рассчитывают на финансирование проекта за счет средств федерального бюджета.
«По итогам встречи появилась надежда, что, если соответствующие финансовые решения по нацпроекту будут приняты, в 2021 мы начнем его полноценно строить», — приводит ТАСС слова главы региона.
Напомним, в новом корпусе рязанского
Новый корпус построят по курскому проекту. Его разместят на
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