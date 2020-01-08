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12:32, 8 января 2020 169
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Любимов попросил рязанцев назвать лучшее мероприятие «Новогодней столицы»

Любимов попросил рязанцев назвать лучшее мероприятие «Новогодней столицы»

Губернатор Николай Любимов попросил рязанцев назвать мероприятие «Новогодней столицы», которое им запомнилось больше всего. Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Любимова, во время проекта выходные в городе старались сделать «насыщенными и по-настоящему праздничными».

В комментариях горожане отмечают фестиваль огня и света, рязанского почтальона и другие события, а также жалуются на вонь, общественный транспорт и грязь.


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