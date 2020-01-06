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8:49, 6 января 2020 101
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На фестиваль огня и света в Рязани пришли несколько тысяч человек — мэрия

На фестиваль огня и света в Рязани пришли несколько тысяч человек — мэрия

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 5 января, в Рязани начался «Фестиваль огня и света». В мэрии рассказали, что световое шоу в кремле посетили несколько тысяч человек.

Праздник прошел сразу на двух площадках: возле кремля и на Лыбедском бульваре. Мероприятие началось с представления на колокольне. На фасад здания спроецировали различные световые эффекты с музыкальным сопровождением.

Кроме того, рязанцы и гости города увидели огненное шоу по мотивам древней легенды о реке Лыбедь в исполнении артистов-файерменов. Выступление сопровождалось салютом.

Также на территории бульвара работали тематическая фотозона, шоу светящихся барабанщиков, световой жонглер и ходулист. У сцены фестиваля гости смогли увидеть номера от профессиональных файер-команд из Чебоксар, Москвы, Тулы и Рязани.

Отметим, фестиваль продолжится во вторник, 7 января. В программе также запланировано огненное шоу с трюками и элементами театра.

Напомним, световое шоу в Рязанском кремле сняли с высоты.


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