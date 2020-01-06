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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 5 января, в Рязани начался «Фестиваль огня и света». В мэрии рассказали, что световое шоу в кремле посетили несколько тысяч человек.
Праздник прошел сразу на двух площадках: возле кремля и на Лыбедском бульваре. Мероприятие началось с представления на колокольне. На фасад здания спроецировали различные световые эффекты с музыкальным сопровождением.
Кроме того, рязанцы и гости города увидели огненное шоу по мотивам древней легенды о реке Лыбедь в исполнении артистов-файерменов. Выступление сопровождалось салютом.
Также на территории бульвара работали тематическая фотозона, шоу светящихся барабанщиков, световой жонглер и ходулист. У сцены фестиваля гости смогли увидеть номера от профессиональных файер-команд из Чебоксар, Москвы, Тулы и Рязани.
Отметим, фестиваль продолжится во вторник, 7 января. В программе также запланировано огненное шоу с трюками и элементами театра.
Напомним, световое шоу в Рязанском кремле
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