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Фото: Администрация Рязани
Фестиваль огня и света в Рязани попал в топ-5 рождественских мероприятий страны. Рейтинг представил туристический портал
В первую пятерку вошли фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре Московской области с 6 по 8 января, музыкальный фестиваль «Live Fest 2020» на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 4 по 7 января, фестиваль огня и света в рамках праздника «Новогодняя столица 2020» в Рязани с 5 по 7 января, гастрофестиваль «КышДаКар-фест» в Казани с 1 по 7 января и фестиваль «Новогодняя кутерьма» в Гатчине с 2 по 8 января.
Рейтинг составили по результатам анализа популярности и уникальности событий.
Напомним, рязанский фестиваль начался в воскресенье, 5 января. В мэрии рассказали, что световое шоу в кремле
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