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15:08, 7 января 2020 167
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Фестиваль огня и света в Рязани попал в топ-5 рождественских мероприятий страны

Фестиваль огня и света в Рязани попал в топ-5 рождественских мероприятий страны

Фото: Администрация Рязани

Фестиваль огня и света в Рязани попал в топ-5 рождественских мероприятий страны. Рейтинг представил туристический портал ТурСтат.

В первую пятерку вошли фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре Московской области с 6 по 8 января, музыкальный фестиваль «Live Fest 2020» на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 4 по 7 января, фестиваль огня и света в рамках праздника «Новогодняя столица 2020» в Рязани с 5 по 7 января, гастрофестиваль «КышДаКар-фест» в Казани с 1 по 7 января и фестиваль «Новогодняя кутерьма» в Гатчине с 2 по 8 января.

Рейтинг составили по результатам анализа популярности и уникальности событий.

Напомним, рязанский фестиваль начался в воскресенье, 5 января. В мэрии рассказали, что световое шоу в кремле посетили несколько тысяч человек. Мероприятия продолжились во вторник, 7 января. На Лыбедском бульваре и в кремле лучшие фаер-коллективы России представили световые номера и огненные шоу со сложными трюками и элементами театрализации.

Ранее в сети появился ролик фестиваля.


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