Опубликован ролик про рязанский фестиваль огня и света

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В понедельник, 6 января, в группе «Рязанская область» опубликовали ролик про фестиваль огня и света.
Напомним, фестиваль начался в воскресенье, 5 января. В мэрии рассказали, что световое шоу в кремле
Мероприятия продолжатся во вторник, 7 января. В программе запланировали огненное шоу с трюками и элементами театра. Посмотреть шоу можно будет сразу на двух площадках: у кремля и на Лыбедском бульваре.
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