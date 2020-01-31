Мэрия согласовала пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцы выйдут на пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин. Активисты сообщили РЗН. инфо, что мэрия согласовала его.
Пикет проведут в воскресенье, 2 февраля, с 11:00 до 13:00 около центрального входа в ТЦ «Европа» на улице Советской Армии.
Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр, несмотря на критику рязанцев и градозащитников.
Комиссия
Против строительства высоток на месте артезианских скважин высказались 565 рязанцев. Они направили обращение в администрацию Рязани и гордуму.
Также из-за строительства высоток в Генпрокуратуру и следком
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.