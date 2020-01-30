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Фигурантам дела о «площадке-призраке» в Лесопарке продлили домашний арест. Об этом в четверг, 30 января, РЗН. инфо сообщили в Басманном суде.
Бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалеву и директору организации ООО «Уютный двор 62» Михаилу Пузанову продлили меру пресечения до 3 мая.
Напомним, по делу с «
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.