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12:29, 8 июля 2019 825
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Сергея Карабасова оставили в СИЗО

Сергея Карабасова оставили в СИЗО

Сергея Карабасова оставили в СИЗО. В понедельник, 8 июля, Мосгорсуд рассмотрел жалобу бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова.

Меру пресечения для экс-чиновника оставили прежней.

Ранее его отправили в СИЗО на два месяца до 13 августа.

Напомним, Карабасова задержали по делу с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Подсудимый свою вину не признает.

В июне члены общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили условия содержания рязанского чиновника в изоляторе.

Фото сайта «ГТРК Ока»


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