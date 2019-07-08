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Сергея Карабасова оставили в СИЗО. В понедельник, 8 июля, Мосгорсуд рассмотрел жалобу бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова.
Меру пресечения для экс-чиновника оставили прежней.
Ранее его отправили в СИЗО
Напомним, Карабасова задержали по делу с «
Подсудимый свою вину не признает.
В июне члены общественной наблюдательной комиссии Москвы
Фото сайта «ГТРК Ока»
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.