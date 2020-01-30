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9:33, 30 января 2020 104
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.

Вего зараженных — 7 тысяч 711 человек, из них 1 тысяча 370 оцениваются как тяжелые.

Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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