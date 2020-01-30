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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, сообщает
Вего зараженных — 7 тысяч 711 человек, из них 1 тысяча 370 оцениваются как тяжелые.
Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.