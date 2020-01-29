Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 29 января 2020 107
 0    0

Полиция ищет очевидцев ДТП с двумя погибшими пенсионерами на Южной окружной

Полиция ищет очевидцев ДТП с двумя погибшими пенсионерами на Южной окружной

Полиция ищет очевидцев ДТП с двумя погибшими пенсионерами на Южной окружной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 14 декабря 2019 года, примерно в 15:30, на 194-ом километре трассы М5 «Урал». 43-летний водитель тягача Scania с полуприцепом врезался в ВАЗ-2101. После чего 87-летний водитель легковушки столкнулся с тягачом «МАН» с полуприцепом, которым управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2101 и его 86-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

Очевидцев попросили позвонить по телефону: (4912)29-74-99. Также можно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 минуты назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 912
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 170
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 611
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 783
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 489
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум