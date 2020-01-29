Полиция ищет очевидцев ДТП с двумя погибшими пенсионерами на Южной окружной

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Полиция ищет очевидцев ДТП с
ДТП произошло 14 декабря 2019 года, примерно в 15:30, на 194-ом километре трассы М5 «Урал». 43-летний водитель тягача Scania с полуприцепом врезался в ВАЗ-2101. После чего 87-летний водитель легковушки
В результате ДТП водитель ВАЗ-2101 и его 86-летняя пассажирка от полученных травм
Очевидцев попросили позвонить по телефону: (4912)29-74-99. Также можно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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Для решения этой задачи существует множество решений.