На Южной окружной «смяло» автомобиль

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В субботу, 14 декабря, на Южной окружной произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ и фуры. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
«Легковушка» получила сильные механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.