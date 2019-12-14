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В ДТП, произошедшем в субботу, 14 декабря, на Южной окружной, погибли два человека. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Сейчас там проезжали, дед лежит рядом с машиной, а бабку вырезали, оба на „глушняк“», — написал один из очевидцев.
В аварии «
«Его сзади идущая фура „тыркнула“ на „встречку“ прямо под фуру», — написал комментарий другой очевидец.
Информация о произошедшем уточняется.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.