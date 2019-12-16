В полиции подтвердили гибель двух пенсионеров в аварии на Южной окружной

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии на Южной окружной, которая
По данным полиции, на 194 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Scania и «ВАЗ-2101». За рулем грузовика находился 43-летний мужчина.
После удара легковушку
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.