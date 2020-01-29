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В среду, 29 января, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий на заседании облдумы заявил, что регион обеспечен всеми необходимыми средствами для профилактики коронавируса. Об этом пишет «
По его словам, для профилактики имеются антивирусные препараты, маски, наркозно-дыхательное оборудование, достаточное количество необходимых защитных костюмов.
«На сегодняшний день мы к этому готовы. Работаем совместно с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, создали штаб в регионе. Есть план работы, который будет утверждаться на уровне здравоохранения России. У нас мощные инфекционные отделения, они хорошо оборудованы. Понимание, что и как делать, есть», — заявил Прилуцкий.
Ранее эксперты
По последним данным, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053. Почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить. Еще 132 человека умерли.
Переехавший в Китай рязанец
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