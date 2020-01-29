Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:24, 29 января 2020 328
 0    0

Рязанская область обеспечена средствами профилактики коронавируса — минздрав

Рязанская область обеспечена средствами профилактики коронавируса — минздрав

В среду, 29 января, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий на заседании облдумы заявил, что регион обеспечен всеми необходимыми средствами для профилактики коронавируса. Об этом пишет «Вид сбоку».

По его словам, для профилактики имеются антивирусные препараты, маски, наркозно-дыхательное оборудование, достаточное количество необходимых защитных костюмов.

«На сегодняшний день мы к этому готовы. Работаем совместно с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, создали штаб в регионе. Есть план работы, который будет утверждаться на уровне здравоохранения России. У нас мощные инфекционные отделения, они хорошо оборудованы. Понимание, что и как делать, есть», — заявил Прилуцкий.

Ранее эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России.

По последним данным, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053. Почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить. Еще 132 человека умерли.

Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Рязанский антирейтинг должников вновь возглавили ЖКХ-предприятия Касимова

Рязанский антирейтинг должников вновь возглавили ЖКХ-предприятия Касимова

Рекордная для рязанского антирейтинга задолженность МУП «Водоканала» образовалась с февраля 2019 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 945
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 184
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 615
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 866
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 515
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум