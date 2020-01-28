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12:18, 28 января 2020 179
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Известному художнику, участнику смертельного ДТП в Рыбновском районе, предъявили обвинение

Известному художнику, участнику смертельного ДТП в Рыбновском районе, предъявили обвинение

Известному художнику Владимиру Попову-Масягину, который в январе 2019 года стал участником смертельного ДТП в Рыбновском районе, предъявили обвинение. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального УМВД в ответ на официальный запрос.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, произошедшего 2 января 2019 года в Рыбновском районе на 34-ом километре автодороги Спас-Клепики-Рязань, проводится в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

15 января 58-летнего Попова-Масягина обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК). Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что в настоящее время Попов-Масягин находится на территории Рязанской области. «В ближайшие дни расследование уголовного дела по данному факту ДТП будет окончено, направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру для последующего направления в суд», — сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 2 января 2019 года в Рыбновском районе Jeep Cherokee, за рулем которого был Владимир Попов-Масягин, насмерть сбил 22-летнего рязанца Михаил Цуканова, стоявшего на обочине. Родственница погибшего рассказала корреспонденту РЗН. инфо, что «дело намеренно затягивается, а художник отрицает вину и меняет показания».


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