Известному художнику, участнику смертельного ДТП в Рыбновском районе, предъявили обвинение

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Известному художнику Владимиру Попову-Масягину, который в январе 2019 года стал участником смертельного ДТП в Рыбновском районе, предъявили обвинение. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального УМВД в ответ на официальный запрос.
«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, произошедшего 2 января 2019 года в Рыбновском районе на 34-ом километре автодороги Спас-Клепики-Рязань, проводится в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
15 января 58-летнего Попова-Масягина обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК). Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Отмечается, что в настоящее время Попов-Масягин находится на территории Рязанской области. «В ближайшие дни расследование уголовного дела по данному факту ДТП будет окончено, направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру для последующего направления в суд», — сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, 2 января 2019 года в Рыбновском районе Jeep Cherokee, за рулем которого был Владимир Попов-Масягин, насмерть сбил 22-летнего рязанца Михаил Цуканова, стоявшего на обочине. Родственница погибшего
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