В Рыбном год расследуют смертельное ДТП с участием известного художника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рыбном уже год расследуют смертельное ДТП с участием известного художника Владимира Попова-Масягина, которое произошло 2 января 2019 года. В нем погиб 22-летний рязанец Михаил Цуканов. По словам его тети Ольги Цукановой, за год «дело не сдвинулось с мертвой точки», а второй участник аварии отрицает вину и меняет показания.
По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло примерно в 16:00 на 34-м километре трассы Спас-Клепики-Рязань. Михаил Цуканов на Volkswagen Polo двигался в сторону Рязани, не справился с управлением и врезался задней частью автомобиля в сугроб. Затем он выехал на обочину и вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент его сбил Jeep Cherokee, за рулем которого находился 58-летний Владимир Попов-Масягин. В салоне внедорожника сидела пассажирка.
Ольга Цуканова рассказала РЗН. инфо, что в момент аварии ее племянник стоял рядом с багажником, а внедорожник придавил его. В Volkswagen Polo в это время находились двое пассажиров — друзья Михаила. Ссылаясь на очевидцев, Цуканова отметила, что скорая ехала на место ДТП около двух часов. В это время Михаил был в сознании.
«У него был открытый перелом ноги и множество других травм. Он кричал. Никто не мог ему помочь, лишний раз его боялись трогать», — поделилась собеседница.
Пострадавшего доставили в ОКБ, где он умер от полученных травм.
«Дело передали в Рыбновский РОВД. За год по разным причинам по нему сменилось три следователя. Сначала потерпевшим признали только отца погибшего, затем он добился, чтобы потерпевшей признали и мать. У родителей это был единственный сын. Кроме того, Попов-Масягин пытался доказать, что Михаил был пьян, но у нас есть отрицательные результаты анализов, сделанные после его смерти. В крови не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотики. Он вообще этого не употреблял. Затем Попов-Масягин говорил, что за рулем находился не он, а девушка, которая, по показаниям свидетелей, на самом деле была пассажиркой», — рассказала Ольга Цуканова.
По ее словам, дело до сих пор не передали в суд, а с Попова-Масягина до сих пор не взяли даже подписку о невыезде. Родственники погибшего уверены, что «дело намеренно затягивается».
Редакция попыталась связаться с Владимиром Поповым-Масягиным по указанным в соцсетях и на официальном сайте художника номерам, но лично с ним поговорить не удалось. По одному из телефонов агентству сообщили, что художник находится в Париже.
Фото регионального УМВД и Ольги Цукановой
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Пять рязанских классов и детсадовскую группу отправили на карантин
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.