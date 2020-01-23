В Рыбном год расследуют смертельное ДТП с участием известного художника

В Рыбном уже год расследуют смертельное ДТП с участием известного художника Владимира Попова-Масягина, которое произошло 2 января 2019 года. В нем погиб 22-летний рязанец Михаил Цуканов. По словам его тети Ольги Цукановой, за год «дело не сдвинулось с мертвой точки», а второй участник аварии отрицает вину и меняет показания.

По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло примерно в 16:00 на 34-м километре трассы Спас-Клепики-Рязань. Михаил Цуканов на Volkswagen Polo двигался в сторону Рязани, не справился с управлением и врезался задней частью автомобиля в сугроб. Затем он выехал на обочину и вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент его сбил Jeep Cherokee, за рулем которого находился 58-летний Владимир Попов-Масягин. В салоне внедорожника сидела пассажирка.

Ольга Цуканова рассказала РЗН. инфо, что в момент аварии ее племянник стоял рядом с багажником, а внедорожник придавил его. В Volkswagen Polo в это время находились двое пассажиров — друзья Михаила. Ссылаясь на очевидцев, Цуканова отметила, что скорая ехала на место ДТП около двух часов. В это время Михаил был в сознании.

«У него был открытый перелом ноги и множество других травм. Он кричал. Никто не мог ему помочь, лишний раз его боялись трогать», — поделилась собеседница.

Пострадавшего доставили в ОКБ, где он умер от полученных травм.

«Дело передали в Рыбновский РОВД. За год по разным причинам по нему сменилось три следователя. Сначала потерпевшим признали только отца погибшего, затем он добился, чтобы потерпевшей признали и мать. У родителей это был единственный сын. Кроме того, Попов-Масягин пытался доказать, что Михаил был пьян, но у нас есть отрицательные результаты анализов, сделанные после его смерти. В крови не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотики. Он вообще этого не употреблял. Затем Попов-Масягин говорил, что за рулем находился не он, а девушка, которая, по показаниям свидетелей, на самом деле была пассажиркой», — рассказала Ольга Цуканова.

По ее словам, дело до сих пор не передали в суд, а с Попова-Масягина до сих пор не взяли даже подписку о невыезде. Родственники погибшего уверены, что «дело намеренно затягивается».

Редакция попыталась связаться с Владимиром Поповым-Масягиным по указанным в соцсетях и на официальном сайте художника номерам, но лично с ним поговорить не удалось. По одному из телефонов агентству сообщили, что художник находится в Париже.

Фото регионального УМВД и Ольги Цукановой