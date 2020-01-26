Рязанец написал жалобу Путину на «рыбный» запах воды

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Рязанец написал жалобу в администрацию Владимира Путина на «рыбный» запах воды. Об этом сообщили в
«Уважаемый Владимир Владимирович! В Рязани снова огромная проблема, беда. После того, как жителей города местные предприятия травили выбросами в воздух и в городе ужасно пахло химией, жителей лишили и чистой воды! С начала года из-под крана в наших домах льется вода, не пригодная не только для питья, но и для того, чтобы умыться. Вода с сильным запахом рыбы и тины, ее нельзя не только пить, она сильно противна на запах! Местные власти ничего не делают», — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани
Вода с неприятным запахом
В «Водоканале» РЗН. инфо
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.