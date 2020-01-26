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12:41, 26 января 2020 258
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Рязанец написал жалобу Путину на «рыбный» запах воды

Рязанец написал жалобу Путину на «рыбный» запах воды

Рязанец написал жалобу в администрацию Владимира Путина на «рыбный» запах воды. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Уважаемый Владимир Владимирович! В Рязани снова огромная проблема, беда. После того, как жителей города местные предприятия травили выбросами в воздух и в городе ужасно пахло химией, жителей лишили и чистой воды! С начала года из-под крана в наших домах льется вода, не пригодная не только для питья, но и для того, чтобы умыться. Вода с сильным запахом рыбы и тины, ее нельзя не только пить, она сильно противна на запах! Местные власти ничего не делают», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани поступило от 35 тысяч человек. Жалобы начались 20 января.

Вода с неприятным запахом течет из кранов домов на улице Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, Шереметьевской и Песоченской. Горожане отмечают, что брезгуют готовить еду с такой водой, умываться ей и купать детей.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды.


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