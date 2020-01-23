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15:28, 23 января 2020 107
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Занятия в новой школе в Горроще на 1100 мест начнутся с сентября

Занятия в новой школе в Горроще на 1100 мест начнутся с сентября

Фото: Администрация Рязани

В Рязани завершается строительство школы на 1100 мест в Горроще. Занятие в ней начнутся с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Здание расположилось на Полетаева, дом №14 на месте снесенной школы-интерната. В школу планируют перевести гимназию №5. В управлении образования и молодежной политики региона отметили, что благодаря таким изменениям удастся ликвидировать вторую смену.

Прием заявлений о зачислении в первый класс начнется 1 февраля. Родители смогут подать заявление как через портал госуслуг, так и непосредственно в школе. Заявления будут приниматься в здании гимназии №5 по адресу: улица Гагарина, дом 158.

«Здание гимназии в дальнейшем также планируется использовать для общеобразовательной деятельности, в настоящее время рассматриваются различные варианты», — говорится в сообщении.

Напомним, школу на месте снесенного интерната начали строить в конце мая. На объект потратитили около миллиарда.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением НДС стоимость работ выросла на 12 миллионов.


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