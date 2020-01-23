Занятия в новой школе в Горроще на 1100 мест начнутся с сентября

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани завершается строительство школы на 1100 мест в Горроще. Занятие в ней начнутся с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил
Здание расположилось на Полетаева, дом №14 на месте снесенной школы-интерната. В школу планируют перевести гимназию №5. В управлении образования и молодежной политики региона отметили, что благодаря таким изменениям удастся ликвидировать вторую смену.
Прием заявлений о зачислении в первый класс начнется 1 февраля. Родители смогут подать заявление как через портал госуслуг, так и непосредственно в школе. Заявления будут приниматься в здании гимназии №5 по адресу: улица Гагарина, дом 158.
«Здание гимназии в дальнейшем также планируется использовать для общеобразовательной деятельности, в настоящее время рассматриваются различные варианты», — говорится в сообщении.
Напомним, школу на месте
Ранее сообщалось, что в связи с увеличением НДС стоимость работ выросла на 12 миллионов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Установлены границы «зеленого пояса» вокруг Тамбова
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.