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18:52, 25 января 2020 144
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Против строительства высоток на месте артезианских скважин высказались 565 рязанцев 1

Против строительства высоток на месте артезианских скважин высказались 565 рязанцев

Против строительства высоток на месте артезианских скважин в Кальном высказались 565 рязанцев. Об этом РЗН. инфо сообщила одна из активисток.

Подписанное обращение направят в администрацию Рязани и гордуму. В нем говорится, что общественность «озабочена и возмущена» ситуацией, связанной с принятием комиссией положительного решения о внесении изменений в Генплан города в отношении трех земельных участков.

«Несмотря на протесты граждан, присутствовавших на публичных слушаниях, комиссией был проигнорирован тот факт, что на земельном участке находится водозабор. В состав водозабора входит 19 сооружений. В том числе 12 промышленных скважин с артезианской водой глубиной до 182 метров, имеющих стратегическое значение для данного городского микрорайона», — говорится в сообщении.

В обращении горожане указали, что жители Дашково-Песочни вынуждены покупать питьевую воду, так как вода из Дядьковского водозабора «имеет специфический запах и для питья непригодна».

Кроме того, рязанцы обеспокоены возможным ухудшением экологического состояния в микрорайоне.

«Подобными манипуляциями чиновники хотят уменьшить общую площадь озеленения Рязани сразу на 1,96 га, что является самым крупным урезанием зеленых зон за последнее время», — написали общественники.

Активисты, в частности, потребовали рассмотреть вопрос и принять решение о благоустройстве остальной территории земельных участков с разбивкой парка, скверов и обустройством набережной по берегам ручья Быстрец и спуска к нему.

Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр, несмотря на критику рязанцев и градозащитников.

Комиссия одобрила строительство. Заявитель Шабанова просила перевести участки из зеленой зоны в общественно-жилую, а участок — из общественно-жилой и зеленой зоны в деловую. Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру и следком из-за строительства высоток.


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