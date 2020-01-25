Многомиллионный паблик MDK написал пост об умершей рязанке Алле Левушкиной

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11-миллионный паблик
«В Рязани на 93-м году ушла из жизни легендарный хирург Алла Левушкина. Прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 — в 2018 году, а в практическом здравоохранении проработала 67 лет, провела более 10 тысяч операций», — говорится в сообщении.
Напомним, Левушкина
В мае 2017 года Левушкина
После этого рязанка
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.