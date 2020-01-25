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15:47, 25 января 2020 131
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Многомиллионный паблик MDK написал пост об умершей рязанке Алле Левушкиной

Многомиллионный паблик MDK написал пост об умершей рязанке Алле Левушкиной

11-миллионный паблик MDK в социальной сети «ВКонтакте» написал пост об умершей рязанке Алле Левушкиной.

«В Рязани на 93-м году ушла из жизни легендарный хирург Алла Левушкина. Прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 — в 2018 году, а в практическом здравоохранении проработала 67 лет, провела более 10 тысяч операций», — говорится в сообщении.

Напомним, Левушкина скончалась в четверг, 23 января. Рязанцы простились с ней в субботу, 25 января.

В мае 2017 года Левушкина отметила 90-летие. О хирурге рассказала британская газета, а позже о ней написали крупнейшие мировые СМИ.

После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» вышел выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.


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