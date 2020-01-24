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Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина, она скончалась в пятницу, 24 января, пишет «
Ей было 92 года. Трудовой стаж Левушкиной составил 68 лет. За все время женщина провела более десяти тысяч операций, при этом не погиб ни один пациент.
Врач работала в рязанской ОКБ, а затем в больнице №11.
Напомним, в мае 2017 года Левушкина
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