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11:16, 24 января 2020 274
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Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина — СМИ

Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина — СМИ

Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина, она скончалась в пятницу, 24 января, пишет «Своя Колокольня».

Ей было 92 года. Трудовой стаж Левушкиной составил 68 лет. За все время женщина провела более десяти тысяч операций, при этом не погиб ни один пациент.

Врач работала в рязанской ОКБ, а затем в больнице №11.

Напомним, в мае 2017 года Левушкина отметила 90-летие. О хирурге рассказала британская газета, а позже о ней написали крупнейшие мировые СМИ. После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» вышел выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.


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