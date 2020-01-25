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Фото: Pixabay.com
Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Число летальных исходов не изменилось и составило 41 Об этом пишет
Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся — 729 — в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.
Коронавирус также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).
Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.