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20:39, 25 января 2020 216
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Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1372 человек — СМИ

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1372 человек — СМИ

Фото: Pixabay.com

Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Число летальных исходов не изменилось и составило 41 Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся — 729 — в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Коронавирус также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).

Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса.

Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Китай.

Симптомы нового коронавируса можно прочитать здесь.


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