Названа причина массового отключения электричества в центре Рязани

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прокомментировали
Отключение на улицах в центре города произошло после того, как защиты на подстанции «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» локализовали поврежденный участок сети коммунальных сетей.
«По факту данного технологического нарушения комиссия проведет проверку», — рассказали в «Рязаньэнерго».
По вопросам электроснабжения горожанам можно обращаться по номерам 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону
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