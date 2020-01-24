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20:53, 24 января 2020 259
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Названа причина массового отключения электричества в центре Рязани

Названа причина массового отключения электричества в центре Рязани

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прокомментировали массовое отключение электричества в центре города в пятницу, 24 января. Там пояснили, что повреждений в электросетях «Рязаньэнерго» не зафиксировали.

Отключение на улицах в центре города произошло после того, как защиты на подстанции «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» локализовали поврежденный участок сети коммунальных сетей.

«По факту данного технологического нарушения комиссия проведет проверку», — рассказали в «Рязаньэнерго».

По вопросам электроснабжения горожанам можно обращаться по номерам 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.

Напомним, свет отключали на улицах Почтовой, Ленина, Семинарской, Вознесенской, Введенской, Ленина, Фирсова, Радищева, Горького, Лесопарковой, Затинной, Урицкого, Совхозной, Маяковского, Свободы, Солотчинском шоссе, а также на Окском проезде и проезде Завражнова.


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