Стало известно, когда дадут свет в центре Рязани

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Фото: Pixabay.com
Электирчество в центре Рязани дадут через три часа с момоента отключения (примерно с 15:00). Об этом РЗН. инфо сообщили в электросети. Там добавили, что свет отключили на улицах: Почтовой, Ленина, Семинарской, Вознесенской, Введенской, Ленина, Фирсова, Радищева, Горького, Лесопарковой, Затинной, Урицкого, Совхозной, Маяковского, Свободы, Солотчинском шоссе, а также на Окском проезде и проезде Завражнова. Напомним, из-за отключения света в центре Рязани
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