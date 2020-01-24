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15:17, 24 января 2020 320
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На нескольких улицах в центре Рязани отключили свет

На нескольких улицах в центре Рязани отключили свет

В пятницу, 24 января, около 15 часов на нескольких улицах в центре Рязани отключили электричество.

Без света остались улицы Ленина, Горького, Почтовой, Семинарской, Введенской и Вознесенской.

В центре города перестали работать светофоры. Позже стал известен список улиц, оставшихся без света.


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