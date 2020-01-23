В минздраве рассказали о состоянии мальчика, попавшего под поезд под в Михайлове

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Состояние 12-летнего мальчика, которого сбил поезд в Михайлове, улучшилось. Об этом РЗН. Инфо рассказали в региональном минздраве.
«Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Он самостоятельно дышит, находится в сознании. Всем необходимым обеспечен. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и они надеются на благоприятный прогноз», — отметили в ведомстве.
Напомним, в субботу, 11 января, на железной дороге в Михайлове поезд
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