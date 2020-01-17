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22:21, 17 января 2020 183
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Рязанцев попросили помочь семье мальчика, попавшего под поезд в Михайлове

Рязанцев попросили помочь семье мальчика, попавшего под поезд в Михайлове

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанцев попросили помочь семье мальчика, попавшего под поезд в Михайлове. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Мать пострадавшего рассказала, что состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным. Максим находится в реанимации одной из региональных больниц. Медики борются за его жизнь.

«Ему требуются только средства гигиены, но совсем скоро будет необходимо специальное дорогостоящее питание и, возможно, медикаменты. Семья у ребенка обычная, каждая копейка на счету. В Михайловском районе уже собирают средства на помощь мальчишке», — говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи: 2202 2021 2554 8465. Получатель — Ольга Владимировна Брыкина.

Напомним, в субботу, 11 января, на железной дороге в Михайлове поезд сбил 12-летнего мальчика.

В региональном минздраве рассказали, что подросток находится в крайне тяжелом состоянии. Его эвакуировали в детскую ОКБ.


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