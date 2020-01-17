RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Рязанцев попросили помочь семье мальчика, попавшего под поезд в Михайлове. Об этом сообщило ИД «Пресса».
Мать пострадавшего рассказала, что состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным. Максим находится в реанимации одной из региональных больниц. Медики борются за его жизнь.
«Ему требуются только средства гигиены, но совсем скоро будет необходимо специальное дорогостоящее питание и, возможно, медикаменты. Семья у ребенка обычная, каждая копейка на счету. В Михайловском районе уже собирают средства на помощь мальчишке», — говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи: 2202 2021 2554 8465. Получатель — Ольга Владимировна Брыкина.
Напомним, в субботу, 11 января, на железной дороге в Михайлове поезд
В региональном минздраве рассказали, что подросток
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из-за аномально теплой погоды в Захаровском районе отменили крещенские купания
Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.