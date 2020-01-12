В Рязанской области поезд сбил 12-летнего мальчика

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На железной дороге в городе Михайлове поезд сбил 12-летнего мальчика,
ЧП случилось в субботу, 11 января, в 19:00, примерно в километре от станции Михайлов.
О произошедшем сообщил машинист поезда. Также известно, что возраст пострадавшего установили после того, как сотрудники железной дороги и представители экстренных служб обнаружили школьника.
По словам очевидцев, во время трагедии была очень плохая видимость из-за пурги.
Мальчика с тяжелыми травмами доставили в местную больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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