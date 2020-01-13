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Сбитый поездом рязанский 13-летний подросток находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом RZN. info сообщили в региональном минздраве.
Отмечается, что мальчика эвакуировали в детскую ОКБ.
«Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и делают все возможное для сохранения его жизни», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, субботу, 11 января, в 19:00, примерно в километре от станции Михайлов,
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