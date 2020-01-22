Иван Голунов потребовал от государства извинений

Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему извинения от имени государства, передает ТАСС.

Жалобу он подал на имя нового генпрокурора Игоря Краснова.

Он также указал, что извинения должны приноситься в письменной форме не позднее месяца со дня прекращаения уголовного преследования за причиненный вред.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.