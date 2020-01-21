В МЧС уточнили количество эвакуированных при пожаре в центре адаптации бомжей под Клепиками

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В рязанском ГУ МЧС уточнили, что при пожаре в центре социальной адаптации бомжей в клепиковском селе Криуша эвакуировали 28 человек. Ранее сообщалось
Пожар
Никто не пострадал. Огонь повредил комнату площадью 12 квадратных метров.
На место выезжали три пожарных расчета.
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