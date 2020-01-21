Из загоревшегося под Клепиками центра адаптации бомжей эвакуировали 19 человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Из загоревшегося в клепиковскмо селе Криуша центра социальной адаптации бомжей эвакуировали 19 человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
Пожар
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