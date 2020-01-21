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Пожар в центре социальной адаптации бомжей в клепиковском селе Криуша произошел из-за перепада энергии. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник. По его данным, перед пожаром в здании отключили электричество.
Во вторник, 21 января, в 16:20 в корпусе центра (улица Есенина, дом №42) сработала пожарная сигнализация. Первый расчет
Пожарные
Всех, кто жил в пострадавшем от огня корпусе, разместят по другим отделениям учреждения и в местную больницу.
«Комиссия министерства труда и социальной защиты региона оценивает ущерб от пожара. Министерство готовит претензию Клепиковской РЭС филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», — отметил источник.
Фото из соцсетей
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