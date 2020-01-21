Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:39, 21 января 2020 154
 0    0

Пожар в центре адаптации бомжей под Клепиками произошел из-за перепада энергии — источник

Пожар в центре адаптации бомжей под Клепиками произошел из-за перепада энергии — источник

Пожар в центре социальной адаптации бомжей в клепиковском селе Криуша произошел из-за перепада энергии. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник. По его данным, перед пожаром в здании отключили электричество.

Во вторник, 21 января, в 16:20 в корпусе центра (улица Есенина, дом №42) сработала пожарная сигнализация. Первый расчет приехал через пять минут, потом — еще два.

Пожарные эвакуировали 28 человек. Никто не пострадал.

Всех, кто жил в пострадавшем от огня корпусе, разместят по другим отделениям учреждения и в местную больницу.

«Комиссия министерства труда и социальной защиты региона оценивает ущерб от пожара. Министерство готовит претензию Клепиковской РЭС филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», — отметил источник.

Фото из соцсетей


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 737
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 191
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 350
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
8:13, 16 января 2020 4 312
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
14:06, 8 января 2020 1 518
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум