Специалисты выясняют причины возгорания в центре адаптации бездомных под Клепиками

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В 16:20 вторника, 21 января, диспетчеру «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поступило сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы о возгорании в центре социальной адаптации для бездомных в селе Криуша Клепиковского района. Оперативно-выездную бригаду Клепиковского района электрических сетей (РЭС) «Рязаньэнерго» направили к месту происшествия. В 16:40 по сообщению от ЕДДС очаг возгорания ликвидировали.
По факту возникновения пожара проводится проверка. В его причинах разбираются специалисты, однако по результатам осмотра электрических сетей причин и действий электросетевой организации, которые могли бы привести к произошедшему возгоранию, не выявили.
Энергетики также сообщают, что 21 января происходили отклонения в параметрах электроснабжения (понижение напряжения) потребителей Клепиковского района из-за технологических нарушений в сети 110 кВ. С возникновением пожара это не связано.
На данный момент электроснабжение центра осуществляется по нормальной схеме.
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