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14:28, 22 января 2020 59
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Специалисты выясняют причины возгорания в центре адаптации бездомных под Клепиками

Специалисты выясняют причины возгорания в центре адаптации бездомных под Клепиками

В 16:20 вторника, 21 января, диспетчеру «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поступило сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы о возгорании в центре социальной адаптации для бездомных в селе Криуша Клепиковского района. Оперативно-выездную бригаду Клепиковского района электрических сетей (РЭС) «Рязаньэнерго» направили к месту происшествия. В 16:40 по сообщению от ЕДДС очаг возгорания ликвидировали.

По факту возникновения пожара проводится проверка. В его причинах разбираются специалисты, однако по результатам осмотра электрических сетей причин и действий электросетевой организации, которые могли бы привести к произошедшему возгоранию, не выявили.

Энергетики также сообщают, что 21 января происходили отклонения в параметрах электроснабжения (понижение напряжения) потребителей Клепиковского района из-за технологических нарушений в сети 110 кВ. С возникновением пожара это не связано.

На данный момент электроснабжение центра осуществляется по нормальной схеме.


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