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Фото: Pixabay.com
Рязанцы пожаловались на «рыбный» запах воды. Недовольство в соцсетях высказали жители центра, Кального и Песочни.
Вода с неприятным запахом течет из кранов домов на улице Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, Шереметьевской и Песоченской. Горожане отмечают, что брезгуют готовить еду с такой водой, умываться ей и купать детей.
Жительница одного из домов на улице Касимовское шоссе рассказала, что звонила в «Водоканал», но специалисты не стали брать пробы воды из-за того, что нет «массового обращения».
«Так как вода из реки, а сейчас нет морозов, то вся грязь со дна поднимается и попадает в водопровод, фильтруется, но запах остается, — пересказала женщина ответ сотрудников «Водоканала».
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