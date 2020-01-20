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19:49, 20 января 2020 215
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Адвокат подрядчика в суде ошибочно превысил неустойку за ремонт моста через Оку в тысячу раз

Адвокат подрядчика в суде ошибочно превысил неустойку за ремонт моста через Оку в тысячу раз

Адвокат подрядчика (группы компаний «Альянс») в суде ошибочно превысил неустойку за ремонт моста через Оку в тысячу раз. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«На заседании суда в своем выступлении адвокат группы компаний „Альянс“ допустила неточность. Требования об уплате неустойки заявлены в размере 875 тысяч 352 рублей 9 копеек, что следует из их письменных пояснений», — пояснили в минтрансе.

Отметим, что в суде адвокат заявила о неустойке за ремонт моста в 875 млн рублей. Также 23 млн рублей составила сумма задолженности.

Дирекция иск не признает: ответчик считает, что эксперты признали полимерное покрытие моста неровным, поэтому работы не принимаются и не оплачиваются.

Обе стороны попросили провести независимые экспертизы, которые проверят качество выполненных работ. Заседание перенесли на 17 февраля.


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