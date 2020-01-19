Погибший на пожаре в Пронском районе мужчина оказался одиноким инвалидом

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Фото: Издательство «Пресса»
Погибший на пожаре в Пронском районе мужчина оказался инвалидом. Он передвигался на коляске и жил один, сообщило издательство «
Дом на улице Шишовка в селе Октябрьском загорелся в субботу, 18 января, в 23:35. Его хозяин
Глава местной администрации Сергей Серегин пояснил, что погибший жил один, за ним ухаживали соседи. Около 19:00 они покормили пожилого мужчину, а затем ушли, закрыв дверь снаружи.
«Мужчина — кореец по национальности, у него есть дети, они живут в Южной Корее, а с женой он жил отдельно. Поэтому за ним и присматривали соседи», — уточнил Серегин.
Глава администрации связался с представителями корейской диаспоры. Те сообщили, что займутся похоронами.
Ранее очевидцы рассказали, что пожар
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