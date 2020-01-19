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Пожар, на котором погиб мужчина, в селе Октябрьское Пронском районе произошел из-за непотушенного окурка. Об этом сообщили в
«Пожар начался около 22:40, мужчина 65 лет сгорел заживо в доме, скорее всего не потушил окурок сигареты, парализованный на правую сторону и с гангреной на левой стороне, не мог ходить, пытался выбраться из дома, но не получилось, случайные прохожие увидели дым», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на место происшествия выезжали три пожарные машины, полиция и скорая, газовщики и электрики.
«Пожар тушится до сих пор», — добавил автор поста.
Напомним, огонь
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