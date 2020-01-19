На пожаре в Пронском районе погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 18 января, в в селе Октябрьское Пронского района загорелся дом. Об этом сообщила
Информация о пожаре на пульт спасателей поступила в 23:35. Огонь повредил комнату в доме. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
В огне погиб мужчина 1954 года рождения.
На место выезжали два расчета и шесть человек личного состава.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
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