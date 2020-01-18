В минздраве рассказали о состоянии детей, застрявших на балконе рязанской пятиэтажки

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Детей, застрявших на балконе пятиэтажки на улице Юбилейной, госпитализировали в ОДКБ. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минздраве.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
«Без переохлаждения. Врачи осматривают. Жизни малышей ничего не угрожает», — отметили в минздраве, добавив, что дети останутся под наблюдением.
Напомним, родителей детей в момент произошедшего дома
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