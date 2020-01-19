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16:05, 19 января 2020 121
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В МЧС рассказали, как спасали застрявших на балконе рязанской пятиэтажки детей

В МЧС рассказали, как спасали застрявших на балконе рязанской пятиэтажки детей

В пресс-службе рязанского ГУ МЧС рассказали, как спасали детей, застрявших на балконе пятиэтажки. Этот случай произошел на улице Юбилейной накануне.

Дети оказались запертыми на балконе, когда их родителей не было дома. Один из спасателей поднялся в окно по лестнице и укрыл детей курткой. В это же время другие выломали входную дверь, зашли в квартиру и помогли детям выбраться.

Позже в региональном минздраве рассказали о состоянии спасенных детей.


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