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19:57, 18 января 2020 280
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На балконе рязанской пятиэтажки застряли дети

На балконе рязанской пятиэтажки застряли дети

На балконе пятиэтажки на улице Юбилейной застряли два мальчика четырех и пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На место происшествия приехала полиция, детей сняли с балкона.

В момент произошедшего родителей мальчиков в доме не было. Полиция организовала проверку после произошедшего.

Фото Google Maps


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