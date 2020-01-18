На балконе рязанской пятиэтажки застряли дети

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На балконе пятиэтажки на улице Юбилейной застряли два мальчика четырех и пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
На место происшествия приехала полиция, детей сняли с балкона.
В момент произошедшего родителей мальчиков в доме не было. Полиция организовала проверку после произошедшего.
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