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11:28, 18 января 2020 235
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В крещенскую ночь около Лесопарка перекроют движение. До Орехового озера пустят автобусы

В крещенскую ночь около Лесопарка перекроют движение. До Орехового озера пустят автобусы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С 21:00 18 января до 2:00 19 января около остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк» ограничат движение. Об этом сообщили в администрации Рязани.

Парковку для машин сделают на первом разворотном круге.

Доехать к Ореховому озеру можно на двух бесплатных автобусах, которые пустят с 22:00 18 января до 2:00 19 января по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.

Напомним, перед Крещением в озере проверили воду.

Всего в области для крещенских купаний оборудовали 17 мест.


© RZN.info

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