В крещенскую ночь около Лесопарка перекроют движение. До Орехового озера пустят автобусы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С 21:00 18 января до 2:00 19 января около остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк» ограничат движение. Об этом
Парковку для машин сделают на первом разворотном круге.
Доехать к Ореховому озеру можно на двух бесплатных автобусах, которые пустят с 22:00 18 января до 2:00 19 января по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.
Напомним, перед Крещением в озере
Всего в области для крещенских купаний
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.